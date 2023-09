Calciomercato Roma, in chiusura l’affare Marcos Leonardo. Sarà girato in prestito: Empoli o Sassuolo

AS ROMA NEWS – La Roma ha già prenotato il primo colpo per gennaio e si chiama Marcos Leonardo. La trattativa con il Santos verrà definita nelle prossime settimane sulla base di 13/14 milioni di euro rispetto ai 18 offerti la scorsa estate. Con l’attaccante brasiliano c’è già un accordo totale per un contratto di 5 anni.

Marcos Leonardo é una scelta precisa del general manager giallorosso Tiago Pinto che stravede per le sue qualità. Su di lui la Roma vuole costruire il futuro, convinta che possa diventare l’attaccante titolare della nazionale brasiliana.

L’idea del gm, considerato che Abraham tornerà a disposizione a inizio 2024, sarebbe quella di prestarlo a un’altra squadra di serie A per farlo ambientare bene concedendogli il tempo necessario.

Al momento le due squadre a cui potrebbe finire il brasiliano sono l’Empoli e il Sassuolo, anche se da qui a gennaio ci sarà tempo per approfondire. Ora è arrivata l’ora di concludere un affare impostato da mesi con il Santos.

Fonte: Calciomercato.com