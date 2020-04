Nainggolan e quel sogno di ritornare a Trigoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Radja Nainggolan sogna ancora di tornare alla Roma e vestire di nuovo la maglia giallorossa. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

Casalpalocco è un villaggio più che un quartiere di Roma, dove due anime si incrociano quotidianamente. Quella popolare della città e quella vip. Non a caso in questo quartiere vivono molti calciatori della Roma (che raggiungono Trigoria in 20 minuti senza traffico).

Non ci vive più da un po’ di tempo Radja Nainggolan. Il belga ha lanciato già segnali alla sua ex squadra visto che Conte all’Inter non lo vuole e il Cagliari non può più trattenerlo. Il suo sogno sarebbe quello di tornare a Roma. Ma il club capitolino difficilmente punterà su di lui vista la necessità di ridimensionamento e di ridurre il monte ingaggi.

Fonte: Corriere dello Sport