Trattenere Smalling (quasi) ad ogni costo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La speranza di trattenere Smalling sta facendo spazio alla consapevolezza che determinate cifre,per un trentenne, sono difficilmente sostenibili. Un’operazione che tra cartellino (almeno 20 milioni la richiesta del Manchester United) e contratto triennale al calciatore (da 3 milioni netti all’anno che lordi diventano 5,5) rischia di “pesare” sulle casse del club quasi 40 milioni (37).

Per questo motivo a Trigoria stanno valutando delle alternative. Al momento il profilo che intriga maggiormente è quello del 33enne (compleanno festeggiato ieri) Vertonghen che a fine stagione si libererà dal Tottenham. L’operazione non è semplice ma il profilo di Vertonghen, per ora, è quello che a Trigoria viene tenuto in maggiore considerazione, qualora lo United non dovesse scendere nella richiesta per Smalling.

Il filo conduttore che stanno seguendo a Trigoria è quantomai logico: se era stato messo in preventivo di spendere 15 milioni per il cartellino di Smalling, si potrebbe offrire lo stesso contratto triennale (particolare non da sottovalutare per un 33enne) di 3 milioni più bonus a Vertonghen, al quale poi abbinarci un premio alla firma. Che per quanto oneroso possa essere, non si avvicinerebbe mai a 15 milioni.

È chiaro che il tutto è subordinato all’accesso in Champions. Sia per garantire un palcoscenico internazionale al belga che per avere la liquidità necessaria per sostenere un’operazione del genere.

