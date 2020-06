Nainggolan: “La Roma mi manca, ma la vita va avanti. Barella il mio erede. La Juve? Mai coi più forti”

AS ROMA NEWS – Radja Nainggolan è tornato a parlare della Roma e di quanto gli manchi la città e i tifosi durante una live su Twitch con il team Exceed di FIFA 20. Queste le sue parole: “Lì ho lasciato il cuore ma non perché è la Roma: ho sempre ricevuto tanto affetto, ho vinto tante battaglie. E poi a me piace la sfida. Io ritengo la Juve la squadra più forte degli ultimi dieci anni e per me era più importante provare a batterla che andare là e vincere. Questo è stato il mio spirito. A Roma ci ho sempre creduto e ricevere tanto affetto dalla gente è stato bello. Quindi sì Roma mi manca, ma la vita va avanti. Tante persone si lasciano con i fidanzati di una vita e poi si trovano un’altra vita”.

Sulla Juventus: “Voglio sfatare questo mito secondo cui sono contro i bianconeri. Io ho sempre detto che non andrei alla Juve perché mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti. La cosa più bella è prendere una squadra e portarla in alto, poi ora gli juventini mi diranno che è la Juve a non volermi, ma va bene così. Ora i tifosi della Juve mi fanno anche i cori contro, ma la verità è che sono soltanto rimasto coerente con ciò che ho detto”-

Infine sul giocatore che può raccogliere la sua eredità: “E’ Barella. Nicolò mi somiglia, è cazzuto, fa pochi gol e assist ma è giovane ed è un elemento importante per far girare bene altri dieci giocatori in squadra”.