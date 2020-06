“ON AIR!” – CORSI: “E’ la riabilitazione di Petrachi, gli farei un applauso”, GALOPEIRA: “La Roma non poteva non sapere che il ds era questo”, ROSSI: “Non capisco il perchè di questo catastrofismo”, CATALANI: “Pallotta, per favore, lasciaci in pace”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Oggi c’è la prova provata che le cose rimproverate a Pallotta in questi anno sono tutte stupidaggini. Nessuno lo rimprovera per quello che non ha fatto in questi otto anni, che non sono i giocatori venduti o comprati. In otto anni non c’è stata mai una strategia durata 4 o 5 anni. Ogni anno Pallotta si innamora di qualcuno, ogni anno delega sempre lo stesso a prendere decisioni che i dirigenti di turno in qualche maniera poi subiscono… Ma se io mando un messaggio al mio editore con delle provocazioni e degli insulti, è normale che mi manda via… Petrachi si è imbufalito di non essere stato menzionato da Pallotta. Io però non ce l’ho con lui ma con la Roma, che non poteva non sapere che Petrachi era questo qui… ma ve lo ricordate o no come è andato via dal Torino… Sono riusciti a indovinare l’allenatore, ma a sbagliare ds… Da Di Francesco a Petrachi, quante scelte scellerate sono state fare…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Ora Petrachi passerà come un’eroe perchè si schiera contro Pallotta, ma ditemi voi quale ds nella storia ha rilasciato un’intervista dicendo che i giocatori non si allenano e che il tecnico non ha capito il calcio italiano…trovatemene un altro…ma roba da matti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Devo fare una riabilitazione del nostro Petrachi. Perchè, se è vero quello che i giornali hanno scritto, bisogna riabilitarlo per la furiosa discussione con Pallotta. Lui vuole prendere Pedro, e Pallotta gli ha risposto che bisogna prima vendere. Allora Petrachi gli ha detto che deve dirlo ai romanisti, e lui si è infuriato e non gli ha più risposto. Non sarà questo grande ds, ma se è vero che ha litigato con Pallotta e gli ha detto che ai tifosi bisogna raccontare la verità, allora tanto di cappello… Io addirittura gli farei un applauso…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il progetto tecnico all’inizio dell’era americana era interessante, poi potevano o meno piacere gli uomini. I giudizi andavano dati su quello che succedeva, senza pregiudizi. Ma i fatti hanno dimostrato che si è lavorato male. Purtroppo le aspettative e gli annunci fatti non sono stati rispettati per niente. Ora speriamo che questa avventura non si trascini ancora per molto, perchè il debito è raddoppiato, il pubblico è dimezzato e i titoli azzerati. Questi sono fatti e non c’è niente altro da aggiungere…”

David Rossi (Roma Radio): “Il direttore sportivo è uno strumento della società, poi la presidenza che detta i tempi e i modi e mette a disposizione del ds delle risorse…Io sinceramente di tutti questi catastrofismi, di questi meteoriti che si abbattono su Trigoria non ne siamo a conoscenza… L’unica cosa che posso sottolineare, e sta sotto gli occhi di tutti, è che non più tardi di 10 giorni fa Petrachi ha parlato a Sky illustrando le famose strategie della società e quindi non capisco dove nascono queste divergenze a cui si fa riferimento se il ds ha raccontato le strategie del club. Francamente questi scenari apocalittici li capisco poco. Quando si è dei professionisti si può anche scegliere di prendere strade diverse, anche se a me questa cosa non risulta. Però aspettiamo e vediamo. Io credo che la Roma sarà comunque in grado di mandare in campo una squadra e fare un mercato…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Ci sono indiscrezioni che stanno trapelando e possono essere venuti a galla problemi personali, noi non ci nascondiamo e diciamo che è tutto falso, ma solo che siamo in attesa di comunicazioni per veicolare informazioni corrette ai tifosi della Roma. Petrachi a Sky ha parlato di quello che può fare la Roma, e non è che ora quelle cose non valgono più. Ora se c’è stato un problema non lo so, ma può succedere. Tutto qua però si amplifica e tutto diventa catastrofico…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Prima di tutto voglio mandare un abbraccio a Giuseppe Giannini che ha perso il papà. Quello che è successo su Petrachi lo sapevo già una settimana fa. La Roma sembra il M5S, ognuno ogni tanto si alza e dice qualcosa. Per me Petrachi era al capolinea, e non è una cosa di oggi, è una cosa di mesi fa. Non c’è una proprietà nella Roma ma una serie di capi che vengono di volta in volta potenziati e depotenziati…è una gestione sotto questo aspetto scandalosa… Pallotta avrà almeno 350-360 milioni di debiti, e se è vero che Friedkin offriva 550 milioni, ma mettiti 50 milioni in tasca e vattene…t’ha detto benissimo, non hai fatto nulla per guadagnare, hai distrutto tutto quello che c’era da distruggere… Lasciaci in pace, per favore…prima mi incavolavo, ora sono arrivato al punto di chiedergli per favore di andarsene…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Fonseca ha fatto il massimo di quello che poteva. Poi ci sono state partite che mi fanno male solo a ricordarle, come quella di Reggio Emilia. Noi però a Roma diamo troppa importanza ai direttori sportivi, da altre parti a stento si ricordano il nome dei propri ds, qua invece siamo all’ennesimo tira e molla con un direttore sportivo. La Roma purtroppo è questa…I fatti sono davanti agli occhi di tutti. La tristezza più grande è che passano gli anni e non vengono sciolti i nodi, la Roma si trascina questi equivoci e continua a pagarne il conto. Ma a chi conviene andare avanti così? Alla luce delle congiunture economiche mondiali, mi auguro che qualcuno possa avere lo stimolo per subentrare, altrimenti così è dura…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Pallotta è stato in Italia, vi do questa notizia. Petrachi? La situazione sta precipitando, lui vorrebbe chiarezza e non vuole passare come il ds che vende i suoi giocatori. Mi risulta che il manager di Pellegrini stia parlando con altre società. La Juve vuole Pellegrini, che però magari vuole continuare in giallorosso. Pedro è della Roma, però preso da Petrachi. Se vacilla vediamo quello che succede…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Petrachi ha la valigia pronta. Sappiamo delle liti e delle differenza di vedute con Pallotta. Il ds probabilmente ha deluso Pallotta… La Roma ha comunque Baldini, non ha bisogno di cambiare ds, e poi hai De Sanctis che faceva il secondo di Petrachi. Lasceresti le cose come stanno… Cambio di proprietà? Ma chi la prende la Roma…il mondo dopo il virus è cambiato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non ci capisco molto. Se dovesse esserci un nuovo acquirente, in un momento come questo, dove non è escluso un nuovo proprietario nel giro di 2 o 3 mesi, tu vai a cambiare direttore sportivo…è complicato, ci sono delle cose da fare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Petrachi? Quando un dipendente si mette apertamente contro il proprietario, significa che hai i giorni contati…”

Redazione Giallorossi.net