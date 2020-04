Nainggolan ricorda la vittoria sul Barcellona: “Momenti indimenticabili che non passeranno mai” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Sono passati appena due anni dalla storica impresa della Roma in Champions, quando i giallorossi, allenati da Di Francesco, riuscivano a battere il Barcellona 3 a 0 rimontando il 4-1 dell’andata e assicurandosi un posto in semifinale.

Radja Nainggolan, da sempre molto legato ai colori giallorossi, ha voluto ricordare quella notte magica con un post su Instagram: “In questo periodo difficile svegliarsi e vedere cosi tanti tag di questa giornata (notte) indimenticabile… era giusto ricordarlo… per emozione,spirito e felicita… momenti che forse non passeranno mai… CHE GIORNO QUEL 10 APRILE…”.

Nella foto compaiono tanti campioni poi finiti altrove per diversi motivi, da Alisson a Strootman, fino allo stesso Nainggolan.