“ON AIR!” – PETRUCCI: “Pensate che bello se ripartisse il campionato e la Lazio le perdesse tutte”, CENTO: “Sta prendendo piede l’ipotesi di giocare in estate”, RENGA: “Troppi i morti, meglio restare chiusi altri 3 o 4 mesi”, PRUZZO: “Non scherziamo, così uccidiamo l’Italia”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Ad oggi non ci può essere certezze sulle date, né della ripresa degli allenamenti né della ripartenza del campionato, e chiunque si sbilancia lo fa solo su previsioni. E vi dirò di più, a oggi non è nemmeno detto che possa ripartire il campionato… Poi si proverà a fare di tutto per finirlo, com’è giusto che sia. Il calendario alla ripresa dovrebbe presentare Roma-Samp e Atalanta-Lazio…immaginatevi la vittoria delle Lazio e della Roma, in quel caso sarebbe quarta anche se con una partita in più…Ma come ti cambia la prospettiva? Cambia tutto con undici partite…lì poi te la giochi fino in fondo per il quarto posto… Potrebbe essere un nuovo campionato, e chi volava prima potrebbe stentare adesso…sarebbe tutto un mistero…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Solo per una cosa sarei contento se ripartisse il campionato: pensa che bellezza se fosse vera la teoria di Lotito e cioè che i giocatori sono come le macchine che poi non si rimettono in moto, e che la Lazio riparte il campionato le perde tutte…Io penso che supererei anche questi giorni di ansia con queste scene meravigliose…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Fino al 3 maggio non sarà possibile allenarsi. Ma il governo non dà nessuna apertura nemmeno a maggio, e parliamo di allenamenti…e secondo me non te la dà. Non sono notizie, ma è quello che respiro da quello che accade… Certe attività come bar, ristoranti e palestre dovranno stare chiusi almeno tutto maggio, e quindi anche il calcio! Se ora molli e sbagli devi mettere come nuova data ottobre e non più metà giugno o luglio…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Mi pare di capire che l’ipotesi che sta avanzando in questi giorni è quella di non correre adesso sulla data della ripresa del campionato, concluderlo più in là, anche fosse ad agosto o i primi di settembre. Poi verrebbe sospeso tutto fino a gennaio per evitare il picco eventuale a novembre, e quindi nel periodo autunnale ci sarebbe la pausa con le ferie per i giocatori, per poi ricominciare con la nuova stagione a gennaio avendo alle spalle l’eventuale picco che è la cosa che mette paura a chi studia le curve di questo virus…”

David Rossi (Roma Radio): “Si va verso un prolungamento delle prescrizioni fino al 3 maggio, ma era ampiamente prevedibile. Nemmeno il più ottimista poteva pensare a una riapertura dopo Pasqua. Resta da capire se da qui al 3 maggio ci saranno delle graduali riaperture, e qui a Roma nel Lazio mi aspetto delle cose in tal senso… Ieri per motivi lavorativi ho girato per la città, Eur, Garbatella, Prati, Trastevere e ho avuto modo di vedere che lo scenario è inusuale…è incredibile riuscire a sentire gli uccellini sul Lungo Tevere…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il fatto che le società di betting non possano fare pubblicità la trovo un’anomalia tutta italiana… A me il proibizionismo dà fastidio… Io non rinuncerei mai al vino, però se preso in larghe quantità qualche problema te lo crea…ma questo non vuol dire che io non posso sponsorizzare un’azienda che produce vino. Ma se lo Stato mi permette di scommettere, perchè io poi non posso sponsorizzarlo? E’ un’anomalia tutta italiana, e io pensavo che ora si potesse sanare…rompiamo questa anomalia, sfruttiamo questo momento per far sì che le squadre possano finanziarsi…ma a quanto pare non si arriverà a questo, perchè il governo non ha intenzione di cedere. Io continuo a credere una straordinaria ipocrisia…radio e giornali sono private di tanta pubblicità in questo senso… Se dovessimo togliere dalla pubblicità tutte le cose che potrebbero fare male, non si potrebbe fare pubblicità su niente…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Le vittime per il Coronavirus sono ancora troppe, ma come si fa a pensare di passare alla fase due! Si resterà così almeno fino al 4 maggio, ma almeno! Stiamoci pure 3 mesi o 4 mesi così, dobbiamo farlo per i nostri figli!… Pensateci molto a passare alla fase due col calcio, il Coronavirus non guarda in faccia a nessuno, nemmeno ai calciatori…la situazione è la stessa per loro. L’Italia stessa non sa quando ripartire, e il calcio deve ripartire per forza? Spadfora si informi su cos’è lo sport…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Restare chiusi in casa altri 3 o 4 mesi? Ma si, restiamoci anche 10 o 12 mesi…ma io spero che qui stiamo scherzando…ma non scherziamo, per favore… Le date si allungano e le chiusure uccidono l’Italia…io sogno di svegliarmi domani e tutto è tornato alla normalità…”

Franco Melli (Radio Radio): “Non si può tenere chiusa l’Italia così, è allucinante…così non ne esci più, e poi avrai i morti per fame, disperazione e per pazzia… Noi abbiamo drammaticamente abbandonato un certo mondo, e ora chissà cosa succederà anche nel calcio. Sono fioccate troppe date inutili, situazioni che sarebbero diventate positive…ma la verità è che il cittadino dovrà forse restare chiuso fino al 3 maggio e poi si vedrà..”

Furio Focolari (Radio Radio): “Nessuno può essere così pazzo da ricominciare prima che gli scienziati ci diranno che si potrà ricominciare. Ora si fanno solo delle previsioni, per non farsi trovare impreparati, ma è tutto qua…”

Redazione Giallorossi.net