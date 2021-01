Nainggolan: “Rimpiango la Roma. Zaniolo? Sta subendo quello che ho subìto io”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Radja Nainggolan ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport (L. Telese) nel corso della quale il centrocampista ha affrontato diversi temi, tra cui i suoi rimpianti da ex giallorosso e di quanto sta succedendo a Nicolò Zaniolo.

Sulla Roma: “Se la rimpiango? Si. È una città in cui ho passato quattro anni e mezzo importanti. Pochi giorni fa ero lì e i tifosi mi fermavano: “A Radja… ma tu devi tornà aaròmaa!” Ah ah ah. È bello, no? Non si dimenticano di me. Vuol dire che qualcosa di importante in questa città l’ho lasciato”.

Su Zaniolo: “Vedo che sta subendo quello che ho subìto io. Lo hanno messo nel mirino. Mi rivedo in Zaniolo perché anche io sono attaccato, trollato sui social. È facile essere messi in mezzo. L’unico modo è ignorare, fregarsene. Il video di capodanno? L’ho pagata. Voglio dirlo chiaramente: ho sbagliato io, non dovevo bere, non dovevo comportarmi così. Ma chi è che non fa un errore, nella vita?“

Sulla partita più bella giocata, il Ninja non ha dubbi. E’ quel Roma-Barcellona passata ormai alla storia: “Abbiamo sfiorato la Coppa dei Campioni. E abbiamo compiuto l’impresa più bella. C’era quest’aria: ci convincevamo, noi stessi. Ci sentivamo più forti, ed eravamo sicuri di passare. Tutti quanti. Eravamo entrati in una fase finale della Champions, ma abbiamo festeggiato e stiamo stati festeggiati, a Roma, come se avessimo vinto uno scudetto. Poi l’anno dopo quella squadra è stata smantellata. Ecco, questo è uno dei miei rimpianti”.

Fonte: Corriere dello Sport