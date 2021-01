Dzeko realizza il sogno del piccolo David: l’incontro a Trigoria emoziona (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Un sogno che si realizza per David, il giovanissimo tifoso giallorosso che in un video diventato virale aveva commosso il web poche ore dopo il Natale.

Lacrime di gioia per aver ricevuto in regalo una maglia di Edin Dzeko, e l’attaccante bosniaco ha voluto incontrarlo a Trigoria e omaggiarlo di altre due maglie numero 9, con dedica d’ordinanza “per il mio amico”.

Il giovane tifoso ha incontrato anche Gonzalo Villar, un altro dei suoi idoli: il centrocampista spagnolo ha provato a convincerlo a scambiare una delle sue maglie di Dzeko con la propria, ma il bimbo ha gentilmente declinato l’offerta.

Questo il video dell’incontro appena pubblicato dal canale Twitter della Roma: