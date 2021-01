“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Zaniolo solo dentro la Roma? Se ti scegli quel procuratore…”, LO MONACO: “Contro il Crotone almeno 4 cambi”, BERSANI: “Rinnovi senza fretta, non ci sono top player da blindare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Uomini contati sulle fasce? Magari Fonseca può pensare di mettere Carles Perez a tutta fascia sulla destra, con Peres dall’altra parte. Per fare turnover però devi avere i giocatori a disposizione, ma la lista degli indisponibili comincia a essere lunghetta, e allora fare turnover diventa difficile…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Immagino che anche Stroppa, l’allenatore del Crotone, farà dei cambi. E allora turnover del Crotone e turnover della Roma, e i giallorossi restano più forti anche se dovesse cambiare 4 giocatori di quelli visti contro la Samp. Io resto convinto che è la terza partita quella più complicata, e purtroppo è quella più complicata della stagione. Conte farà un ampio turnover contro la Samp… Partite facili non ce ne sono, e il Crotone ha fatto risultato anche contro squadre importanti…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Dzeko spinge Tiago Pinto? A parte che spingerebbe sulla persona sbagliata, dato che chi decide cosa e come spendere sono i proprietari. Se io leggo questo e poi non arriva nessuno, penso che la colpa sia di Pinto… Zaniolo un po’ solo dentro la Roma? Beh se scegli quel procuratore lì…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Nainggolan? Un grande. Lo sapete tutti com’è andata qui a Roma contro di lui. C’è stata una radio che ha spinto per mandarlo via. Hanno cercato di infangarlo dopo quella stupidaggine che ha fatto, perché di stupidaggine si trattava. Nainggolan era uno dei giocatori più romanisti che abbiamo avuto negli ultimi anni, al di là di quello che si può pensare di lui come giocatore, e per me era un gran bel giocatore…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io mi prenderei otto punti nelle prossime 4 partite. La presenza di Lukaku sarà il tema della settimana, il fatto che giochi o meno nell’Inter sposta parecchio… Nella Roma chi è il giocatore che sposta così tanto? Io penso Dzeko, e dopo Smalling. Mkhitaryan è il giocatore più decisivo quest’anno, però se manca lui hai comunque Pellegrini e Pedro che non sono male, mentre se manca il bosniaco l’assenza pesa parecchio…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Rientro di Spinazzola? Io me lo aspetto in campo per Roma-Inter. Diawara? Secondo me Fonseca è rimasto scioccato dalla partita di Sofia: se manco contro quelli lì riescono a fare bene gente come lui o Fazio, e allora… Rinnovi? Mi muoverei con la giusta cautela. Aspettiamo, vediamo. Prima dimostrate, perchè non mi sembra ci sia la fila per nessuno. Va ancora capito il valore effettivo di tanti. Io aspetterei un attimo e vedrei quello che possono dare sul campo. Non correrei, non c’è fretta di blindare sti top player…”

Marco Juric (Rete Sport): “Chi faccio giocare domani contro il Crotone? Inserirei Kumbulla, magari farei riposare Ibanez. A centrocampo le fasce purtroppo sono obbligate, mentre in mezzo metto Cristante al fianco di Villar per far rifiatare Veretout. E poi ho dei dubbi in attacco: non metterei Perez e Mayoral insieme, sarebbe un azzardo. Io mi aspetto Perez e Pellegrini con Dzeko… Gli esuberi? Per Pinto sarà davvero difficile piazzarli. Parlo di Jesus, Fazio, Santon ma anche Diawara, che non è proprio più considerato dall’allenatore…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Che farà Fonseca a Crotone? Confermerà Dzeko e Mkhitaryan nonostante la gara contro l’Inter alle porte? Sono dilemmi che restano quando hai giocatori del genere che incidono sempre sulla partita. Io cambierei. Anche i giocatori che hai in panchina sono tecnicamente più forti di quelli del Crotone, quindi non è una questione tecnica. Io partirei con almeno 4 cambi: Cristante, Kumbulla, Diawara, Perez e Mayoral… Diawara è stato a lungo un titolare, e pensare che non sia nemmeno in grado di giocare col Crotone è una cosa che fatico a pensare. E’ chiaro che così abbassi la tua tensione tecnica, agonistica e mentale, però devo considerare che tre giorni dopo c’è una partita chiave, che sarà la cartina di tornasole per la Roma di Fonseca…”

Redazione Giallorossi.net