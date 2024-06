Napoli, Conte: “Lukaku top player, è uno di quelli che spero di avere dalla mia parte. Ho messo il veto sulla cessione di quattro giocatori”

ALTRE NOTIZIE – A Napoli è stata la giornata di presentazione di Antonio Conte, che insieme al suo nuovo presidente De Laurentiis ha parlato alla stampa dei suoi progetti alla guida del club azzurro.

Su Lukaku, l’allenatore ha le idee chiare: “E’ un top player, non c’è altro da dire. E’ uno di quei giocatori che vorresti sempre con te e non contro di te“. Su Di Lorenzo e Kvaratskhelia: “Sono giocatori chiave per me. Ho messo un veto assoluto sulle cessioni loro, di Lobotka e di Anguissa. A De Laurentiis ho chiesto una sola rassicurazione, decidere io i calciatori da tenere e quelli che potevano andare. Quelli forti vogliamo tenerli, altrimenti è un controsenso parlare di ambizioni e progetto“. Sulle sue qualità: “Il mio più grande pregio è quello di migliorare i calciatori“.

Anche De Laurentiis ha avuto modo di parlare della sua squadra: “Di Lorenzo è un giocatore straordinario, un uomo di grande livello. Posso capire che si sia infastidito nel finale di stagione, che si sia sentito abbandonato. Io gli ho detto che non avrei mai abbandonato una persona del suo livello. Spesso i ragazzi così giovani sono carichi, ma si possono scaricare facilmente. Speriamo che la fortunosa qualificazione dell’Italia gli abbia dato nuova serenità”.

“Kvara? Per lui non ci sono problemi, ha un contratto. Mi siederò con Manna e Chiavelli con il ragazzo e il suo agente. Gli faremo una proposta di cambiamento contrattuale, non vedo problemi. Poi c’è chi fa offerte ai giocatori senza essere stato autorizzato dal club, magari qualcuno che è anche presidente dell’Eca. Io ormai non mi meraviglio più di niente… Io cerco sempre di essere corretto”.