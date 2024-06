CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 26 giugno 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 9:30 – HUMMELS, FRATTESI E PRATI I NOMI DI DDR – Nella lista che Daniele De Rossi ha presentato a Ghisolfi e ai Friedkin figurano i nomi di Mats Hummels (35) per la difesa, Davide Frattesi (25) e Matteo Prati (20) per il centrocampo, oltre che quello di Federico Chiesa (26) per l’attacco. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – LUKAKU, IL MILAN LO VUOLE IN PRESTITO – Il Milan va in pressing su Romelu Lukaku (31): incontro con l’agente del calciatore, i rossoneri vogliono l’attaccante ex Roma in prestito. Da superare le resistenze del Chelsea, che preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

Ore 9:00 – VISITE MEDICHE PER SANGARE’ – Ieri a Roma c’era Buba Sangaré (16), di fatto il primo vero volto nuovo giallorosso. Il giovane terzino destro del Levante ha svolto le visite mediche, ricevendo l’idoneità agonistica. Ora deve solo firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino al 2029. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – AOUAR AI SALUTI, OFFERTA DA 10-12 MILIONI – Houssem Aouar (25) ai saluti: il giocatore, che interesse al Nizza, ha ricevuto due offerte da 10-12 milioni da un club del Qatar (l’Al Saad) e uno dell’Arabia Saudita. Si attende una risposta del ragazzo. (Leggo / Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – SCELTO STRAND LARSEN PER L’ATTACCO – Trattativa in corso per Jorgen Strand Larsen (24), attaccante norvegese del Celta Vigo individuato dalla Roma come centravanti ideale dopo l’addio di Belotti e…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – SUCIC OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO – La Roma sta seguendo da tempo Luka Sucic (21) centrocampista offensivo del Salisburgo: è in scadenza 2025, costa 15 milioni…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…

