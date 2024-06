Per l’attacco la Roma ha scelto Strand Larsen

AS ROMA NEWS – “La Roma ha scelto Strand Larsen“. Con questo titolo il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere il nome dell’attaccante su cui Ghisolfi sta muovendo concretamente dei passi dopo l’addio di Belotti e quello molto probabile di Tammy Abraham.

Il primo nome sulla lista del club giallorosso è quello del centravanti norvegese del Celta Vigo, 24 anni, che conosce l’Italia per aver vissuto un anno a Milano tesserato nella Primavera del Milan allenata all’epoca da Gattuso: è amico di Haaland e ha, soprattutto, una clausola da 50 milioni di euro.

In Galizia sono disposti ad ascoltare offerte da una ventina di milioni, magari con qualche bonus. Un’offerta vera e propria della Roma ancora non c’è, ma la trattativa è reale. I club si stanno parlando, il giocatore ha dato la sua disponibilità. Paragonato da molti a Vlahovic, alto un metro e 93 centimetri, innamorato dell’Italia e della Capitale, come ha scritto sui social un anno fa quando ha avuto modo di incontrare il Papa, è reduce da una stagione con 13 gol in 39 presenze a Vigo.

Bravo di testa e nelle sponde, veloce nonostante la stazza fisica (può fare anche l’esterno d’attacco), il norvegese ama giocare per la squadra e servire assist. Il Celta ha bisogno di vendere per comprare e la sensazione è che la Roma voglia provare ad accelerare nei prossimi giorni per metterlo quanto prima a disposizione di De Rossi. Prima, però, serve capire cosa succederà con Abraham: Ghisolfi valuta Tammy 30 milioni ed è chiaro che la sua cessione consentirebbe di avere immediatamente il denaro per Strand Larsen. Ma non è detto che le due cose siano così correlate, almeno come tempi.

Fonte: Corriere dello Sport

