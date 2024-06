Sorpresa a centrocampo: Ghisolfi punta Sucic del Salisburgo. I soldi possono arrivare da Aouar

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Una sorpresa per il centrocampo della Roma: i giallorossi stanno seguendo da tempo Luka Sucic del Salisburgo, giocatore di 21 anni che lunedì ha brillato contro l’Italia. Lo rivela l’edizione odierna di Leggo.

I giallorossi, in virtù del contratto in scadenza nel 2025, sono rimasti colpiti dalle doti del ragazzo, su tutte le sue capacità balistiche e quelle di inserimento, che lo hanno portato a realizzare 18 gol e 19 assist in 4 stagioni.

Il costo del cartellino è fissato a 18 milioni di euro. All’incirca quelli chiesti dal Watford per Ismael Konè altro obiettivo caldo di Ghisolfi, ma anche del Marsiglia. I soldi necessari per chiudere l’affare possono arrivare dalla cessione di Houssem Aouar che ha due richieste da 12 milioni di euro dell’Al Saad e di un club saudita.

Fonte: Leggo

