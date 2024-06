José Fontes sarà il nuovo head of recruitment della Roma: aveva bocciato Lookman, Svilar e Ndicka

AS ROMA NEWS – La Roma avrà un nuovo head of recruitment: si tratta di José Fontes, attualmente capo scout dei giallorossi, che con ogni probabilità sarà l’unico a rimanere della gestione Tiago Pinto. A scriverlo in questi minuti è il portale Tuttomercatoweb.com.

Fontes gode della fiducia dei Friedkin nonostante nel corso degli anni in giallorosso abbia sbagliato qualche valutazione, avendo bocciato gli arrivi di Mile Svilar e Evan Ndicka, tra i migliori acquisti dell’era Pinto. Caldeggiati invece i nomi di Matias Vina, Renato Sanches e Houssem Aouar, uno dei papabili per l’addio verso l’Arabia Saudita già nelle prossime settimane.

Dopo l’ultima finale di Europa League, però, a fare scalpore era stata la sua bocciatura di Ademola Lookman. Di lui aveva scritto nei report: “Senso posizionale medio, scarsa capacità di anticipazione dopo aver valutato e preso decisioni dopo aver ricevuto il pallone. In fase difensiva è elementare in termini di comprensione del gioco. Un giocatore su cui ho delle riserve sulla sua mentalità competitiva, sulla sua fiducia e sulla capacità di esibirsi sotto pressione. È molto incostante nelle sue prestazioni. Ci sono soluzioni migliori a nostra disposizione e non consiglierei di ingaggiarlo“.

