Roma, offerta per Bellanova: 15 milioni di euro. No del Torino: vuole Zalewski più 10 milioni

NOTIZIE AS ROMA – Prima offerta, rispedita al mittente, per Raoul Bellanova. Il terzino granata e della nazionale azzurra impegnata in questi giorni all’Europeo è il primo obiettivo della Roma e di De Rossi per rinforzare le corsie esterne.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica, Florent Ghisolfi si è mosso già da settimane con il club granata per trattare, arrivando a presentare una prima offerta per l’esterno destro: 15 milioni di euro. Una proposta importante, che però è stata rifiutata da Cairo.

Il prezzo richiesto per Bellanova è di 25 milioni. Trattabili. Soprattutto se nell’affare dovesse rientrare proprio il cartellino di Nicola Zalewski, che piace al nuovo mister Paolo Vanoli. La Roma sarebbe disposta ad accettare, ma con uno scambio alla pari, mentre il Torino chiede almeno 10 milioni di conguaglio.

La distanza per adesso è ampia, ma la trattativa è tutt’altro che ferma. Come fatto intendere dallo stesso calciatore polacco. Zalewski ha capito che il suo tempo a Trigoria è finito e adesso, durante le vacanze, farà le sue valutazioni.

Fonte: La Repubblica

