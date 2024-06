L’Arabia tenta Paredes, Ghisolfi si muove con Johnny Cardoso e Prati

AS ROMA NEWS – Tentazione saudita per Leandro Paredes. Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore argentino ha ricevuto in questi giorni le avances di un facoltoso club arabo che starebbe facendo tentennare il regista giallorosso.

A differenza del connazionale Dybala, che ha subito respinto l’ipotesi di trasferirsi in Arabia Saudita, Paredes, arrivato ai 30 anni, starebbe riflettendo sull’opportunità di guadagnare cifre astronomiche come quelle proposte dai sauditi. Il dilemma è il seguente: restare alla Roma per un altro anno per poi tornare a parametro zero al Boca, oppure farsi un paio d’anni in Arabia prima di chiudere la carriera alla Bombonera?

Il nodo verrà sciolto probabilmente nei prossimi giorni, anche per dare modo alla Roma di trovare un suo sostituto. Non a caso nei giorni scorsi Ghisolfi ha messo nei radar Johnny Cardoso, regista statunitense di origini brasiliane del Betis, mentre resta viva la pista che porta a Matteo Prati, giovane centrocampista nella lista di De Rossi. Fatto sta che adesso la Roma e Leandro si trovano a un bivio e dovranno parlarsi se il centrocampista continuerà a essere tentato.

La stessa tentazione di Houssem Aouar che ha ricevuto diverse offerte tra Arabia e Qatar. Anche lui non ha ancora deciso se lasciare l’Europa a 26 anni, li compirà domenica, oppure se provare a giocarsi le sue ultime chance alla Roma o in un altro club. In Francia è interessato il Nizza anche se ancora non ha affondato il colpo.

Fonte: Corriere dello Sport

