Attacco nordico per la Roma: Gudmundsson con Strand Larsen, è la tentazione di Ghisolfi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – “Jorgen Strand Larsen vede la Roma, Albert Gudmundsson la sogna“. Sono le parole con cui il Corriere dello Sport oggi svela i piani del ds Ghisolfi per l’attacco. Il primo, scrive il quotidiano, è l’obiettivo concreto per rinforzare l’attacco e consegnare a De Rossi il suo nuovo centravanti, il secondo invece è un’idea della dirigenza giallorossa che intriga e non poco.

Per rimpiazzare i partenti in attacco, la Roma ha scelto il norvegese Jorgen Strand Larsen, 24 anni, gigante di 193 centimetri che gioca in Spagna, nel Celta Vigo. Una scelta frutto dell’analisi e lo studio dei giovani più promettenti nel panorama calcistico europeo, sempre nel rapporto qualità-prezzo e in base naturalmente alle disponibilità economiche: la Roma, forte del gradimento del giocatore, non vorrebbe spendere più di 20 milioni di euro.

Strand Larsen, corteggiato anche dal Bologna, aspetta i giallorossi e spera. Sia perché questo trasferimento per lui significherebbe un passo avanti enorme nella sua carriera, sia perché è innamorato dell’Italia ma soprattutto della Capitale.

E dalla Norvegia all’Islanda il passo (si fa per dire) è breve. Perchè l’altro nome su cui Ghisolfi sta tenendo i radar accessi è Albert Gudmundsson, folletto del Genoa che intriga e non poco la Roma e De Rossi. L’attaccante viene da una super stagione con 14 gol e 7 assist, può giocare su entrambe le fasce, da seconda punta e anche da falso nove: insomma è quel giocatore che in un attacco a tre sta bene ovunque.

La Roma ci sta ragionando su, perché il profilo piace parecchio. Ma in questo caso servirebbe un investimento importante: il prezzo fissato per Gudmunsson, che ha diversi club italiani ed esteri sulle sue tracce, si aggira intorno ai 30-35 milioni. Cifra imponente, ma non fuori portata dei giallorossi.

Fonte: Corriere dello Sport

