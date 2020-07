Napoli-Roma, Fonseca tentato dalla difesa a tre con Cristante centrale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per la delicata trasferta di stasera contro il Napoli sono possibile novità e sorprese di formazione, ma soprattutto di modulo, in casa Roma. Secondo diversi quotidiani infatti Fonseca starebbe pensando di tornare alla difesa a tre per affrontare la squadra di Gattuso.

Per “Il Tempo” sarà Cristante il centrale di difesa accanto al quale agiranno Smalling e Mancini. Di diverso avviso “Il Romanista” che prevede sempre il 3-4-2-1 ma con Ibanez in campo insieme agli altri due difensori. Per tutti gli altri quotidiani invece è probabile la conferma del 4-2-3-1, anche se non gli interpreti cambiano a seconda del giornale.

Tanti ballottaggi aperti, specialmente sulle corsie sia difensive che offensive. Ma tutto dipenderà dal modulo scelto dal tecnico, Di seguito le probabili formazioni ipotizzate oggi dai principali quotidiani in edicola:

IL MESSAGGERO (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Santon, Pellegrini, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA STAMPA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Smalling; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.