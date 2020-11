NAPOLI-ROMA, i convocati di Fonseca: Smalling non ce la fa, ok Mancini e Ibanez

AS ROMA NEWS – Chris Smalling non ce la fa. Il difensore inglese non è stato nemmeno convocato da Fonseca per la partita di domani contro il Napoli. L’allenatore infatti ha appena diramato l’elenco dei calciatori che partiranno per la Campania, e nella lista non figura il nome dell’ex Manchester United.

Non recupera nemmeno Fazio, rientrato da poco a disposizione dopo aver avuto il Covid. In lista invece sia Ibanez che Mancini, oltre al giovane Feratovic. Chiamato anche Providence. Qui sotto l’elenco completo:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Miranre

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence.