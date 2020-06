Napoli sempre più forte su Under: appuntamento con la Roma per chiudere

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il Napoli insiste, e Cengiz Under si avvicina ai partenopei. Stando alle ultime indiscrezione di mercato riferite dal giornalista Matteo De Santis, il club partenopeo è sempre più forte sull’esterno giallorosso e nei prossimi giorni proverà addirittura a chiudere l’affare.

Nella trattativa non rientra però Arkadiusz Milik, centravanti polacco che nei giorni scorsi si ipotizzava potesse finire nello scambio con la Roma. Appuntamento fissato, Roma e Napoli si siederanno intorno al tavolo per vedere se ci sono i presupposti per chiudere l’affare.

Cengiz Under, corteggiato anche dal Borussia Dortmund, sembra sempre più vicino a seguire la strada di Manolas con un trasferimento in terra campana. La Roma aveva già deciso di sacrificare il turco puntando a gennaio su Carlez Perez e avendo Zaniolo prossimo al rientro in campo.