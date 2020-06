Dalla Spagna confermano: Roma forte su Cavani, giallorossi in vantaggio sull’Inter

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Edinson Cavani sembra essere molto più che una semplice idea per il mercato della Roma. Ieri notte dall’Uruguay si è tornati a parlare dell’interesse dei giallorossi per l’attaccante in scadenza di contratto col PSG.

Stando a quanto riferisce il giornalista Gonzalo Ronchi, la prossima settimana sarà decisiva per conoscere il futuro del Matador, con la Roma che ha avanzato l’offerta più sostanziosa per allettare il calciatore sudamericano.

Semana clave para la llegada de Cavani a @OfficialASRoma. Hoy es la principal oferta que tiene el matador. Una propuesta muy fuerte en lo económico y contrato por 3 temporadas. pic.twitter.com/cSURzTcxxn — Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) June 29, 2020

E oggi anche il noto quotidiano spagnolo “AS” rilancia l’indiscrezione di mercato: l’interesse della Roma per Cavani è concreto, ma c’è da battere la concorrenza dell’Inter, anche se al momento il club giallorosso è in vantaggio. L’Atletico Madrid, altra pretendente, si è defilata dalla corsa al Matador. Se il centravanti accettasse l’offerta romanista, diventerebbe il giocatore più pagato nella rosa di Fonseca.