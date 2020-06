Calciomercato Roma: rispunta Vida del Besiktas

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna su Domagoj Vida, jolly difensivo in uscita dal Besiktas. Come riporta Tuttomercatoweb.com, quello del croato è un nome che piace molto in Italia, soprattutto ai giallorossi ma anche all’Inter di Conte.

L’esperto difensore croato era stato vicino alla Roma già in passato e ora il suo profilo torna di moda visti i tanti probabili partenti in difesa: Juan Jesus, Federico Fazio e Mert Cetin sono destinati a salutare, con quest’ultimo che vicino all’Hellas Verona.

Fonte: Tmw.com