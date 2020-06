Calciomercato Roma, i giallorossi non esercitano la ricompra per Frattesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per più di qualche settimana Frattesi è stato nella lista della Roma per un possibile ritorno grazie al diritto di ricompra stipulata col Sassuolo nel momento della sua cessione.

Il centrocampista, oggi in prestito all’Empoli dove sta facendo molto bene, non tornerà in giallorosso. Come riportato dal sito Tuttomercatoweb.com, la società capitolina non usufruirà di quel diritto di riacquisto, fissato a 15 milioni di euro, lasciando il giocatore alla possibile corte di De Zerbi per la prossima stagione.

Fonte: Tuttomercatoweb.com