Zazzaroni: “Pallotta ha fatto danni, gestione finita malissimo. Ora mi auguro che arrivi qualcuno disposto a investire”

AS ROMA NEWS – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel programma Gli Inascoltabili in Onda su Nsl Radio per parlare tra le tante cose anche della situazione della Roma, e in particolar modo della gestione di James Pallotta. Ecco le sue dichiarazioni:

“Io spero che cambi la società. Non posso aspettarmi altro. Questa gestione è finita male, malissimo direi. Non è recuperabile il rapporto, perché anche i numeri del bilancio e delle posizioni bancarie sono talmente elevati che non consentono nessun tipo di speranza. Il dottor Pallotta non vuole aggiungere soldi e quindi anche l’illusione, il sogno si è spento.

L’unico augurio che possiamo formulare è quello di un cambiamento radicale come è avvenuto a Firenze: che arrivi Friedkin o qualcuno disposto ad investire e a fare qualcosa d’importante soprattutto disposto a riportare un po’ di passione. Pallotta ha fatto danni, ha impoverito tecnicamente la squadra, a livello finanziario le cose sono notevolmente peggiorate, è arrivata un’offerta che mi sembrava congrua e non l’ha accettata.

Non è appassionato, non viene a Roma e cambia ogni tanto gestione a seconda degli umori portando l’opposizione al governo e viceversa. Se non se ne rende conto lui di aver fallito sotto tutti i punti di vista… Noi lo abbiamo segnalato più volte e siamo considerati nemici, appestati”.

Fonte: NSL Radio