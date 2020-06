Pallotta vuole cedere la Roma prima dell’inizio della nuova stagione. Oltre a Friedkin altri due gruppi Usa

NEWS AS ROMA – James Pallotta vuole cedere la Roma e spera di farlo entro l’inizio della prossima stagione, racconta l’edizione odierna de “Il Messaggero” (U. Trani). Il bostoniano si sta dedicando in prima persona alla cessione del club e sta parlando con altri investitori americani, almeno un paio. Tenendo sempre uno sguardo verso Oriente.

Indiscrezione confermata anche dalla Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) oggi in edicola, che oggi parla di altri due gruppi statunitensi interessati all’acquisto della Roma e che stanno esaminando i dati del club. È ancora presto per gli invii dei documenti dall’Italia, o addirittura per i blitz nella Capitale, ma almeno questo primo esame “virtuale” serve per fare una sorta di scrematura utile ad allontanare i semplici speculatori.

Senza contare che Dan Friedkin non è ancora uscito di scena, anzi. Il texano è ancora in gioco, i rapporti con Pallotta non si sono mai completamente interrotti, e ha il vantaggio di aver già effettuato la due diligence sui conti del club. Ma adesso sa di non essere più il solo a essere attratto dalla Roma.

Forse è ancora troppo presto per sperare che intorno al club giallorosso si scateni un’asta fra magnati, ma abbastanza per credere che Pallotta possa continuare a sperare di spuntare un prezzo migliore dei 575 milioni proposti da Friedkin qualche settimana fa.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport