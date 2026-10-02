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NATIONS LEAGUE | Francia-Italia 1-1: Bastoni risponde a Olise, azzurri vivi nel girone

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Finisce 1-1 tra Francia e Italia allo Stade de France nella terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini resistono alla qualità dei Bleus, vanno sotto nella ripresa ma reagiscono trovando il pareggio con Alessandro Bastoni. Un punto pesante contro la capolista del girone, che mantiene l’Italia pienamente in corsa per la qualificazione.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, con occasioni da entrambe le parti, la Francia aumenta i giri nella ripresa e al 55′ passa con Michael Olise: punizione splendida dal limite, traversa interna e pallone in rete senza possibilità per Donnarumma. Il portiere azzurro tiene comunque in partita l’Italia con diversi interventi importanti, compresa una doppia parata a inizio secondo tempo.

La risposta arriva al 68′. Bastoni anticipa l’uscita palla francese, recupera il possesso sulla trequarti e si presenta davanti a Maignan, battendolo con freddezza per l’1-1. Nel finale l’Italia sfiora addirittura il sorpasso con Moise Kean, che colpisce la traversa di testa. All’85’ la Francia resta anche in dieci per l’espulsione di Dayot Upamecano, già ammonito, ma il risultato non cambia.

Per quanto riguarda i giallorossi, Manu Koné e Gianluca Mancini sono rimasti in panchina per tutta la gara. Con questo pareggio la Francia sale a 7 punti, il Belgio a 6 dopo il successo sulla Turchia e l’Italia a 4. Gli azzurri torneranno in campo lunedì contro la Turchia.

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