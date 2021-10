Nations League, Italia-Belgio 2-1: azzurri al 3° posto. Settanta minuti per Pellegrini, Cristante in campo nella ripresa

ALTRE NOTIZIE – Di scena all’Allianz Stadium di Torino l’Italia, sconfitta in semifinale dalla Spagna, batte il Belgio per 2-1 e arriva terza in Nations League.

Roberto Mancini schiera anche il romanista Lorenzo Pellegrini tra i titolari, sostituito al 70′ da Jorginho, mentre l’altro giallorosso in rosa, Bryan Cristante, proprio al 70′ fa il suo ingresso in campo prendendo il posto di Barella.

Dopo un primo tempo senza reti, ad inizio ripresa gli azzurri sbloccano il risultato con uno splendido destro al volo di Barella e al 65′ arriva il raddoppio di Berardi su calcio di rigore, conquistato da Chiesa.

Il Belgio reagisce e nel finale accorcia le distanze con la rete di De Ketelaere su assist di Kevin De Bruyne, entrambi subentrati nel secondo tempo.