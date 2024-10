Nations League, Italia-Belgio 2-2: rosso a Pellegrini, gli azzurri vengono rimontati. Esordio per Pisilli

AS ROMA NEWS – Pareggio amaro per gli azzurri di Luciano Spalletti, che allo Stadio Olimpico di Roma vengono raggiunti dal Belgio nonostante il dopio vantaggio.

Parte fortissimo l’Italia, che va a segno per due volte, prima con Cambiaso (1′) e poi con Retegui (24′). Gli azzurri sembrano dominare, ma poi prima dell’intervallo arriva l’episodio che cambia la partita.

Pellegrini, partito titolare, si fa cacciare per un fallo piuttosto ingenuo su Theate. Il Belgio si rianima e trova il gol del 2 a 1 con De Cuyper prima dell’intervallo.

Nella ripresa i diavoli rossi trovano la rete del pareggio con Trossard (62′) per il definitivo 2 a 2. Nei minuti finali esordio in azzurro per Pisilli. L’Italia mantiene la vetta del girone, salendo a quota 7 punti. La Francia (panchina per Konè) travolge Israele per 4 a 1 e sale a sei. Il Belgio è terzo a 4 lunghezze.

