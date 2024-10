Svilar al rinnovo: la Roma lo blinda. Sarà lui il portiere del centenario nel ’27

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – È uno dei pochi che è rimasto a Trigoria, con ben 15 giocatori della Roma che sono invece in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Ma chissà che poi per Mile Svilar non possa essere una pausa proficua anche per il futuro, con una firma che pesa e che un po’ tutti attendono.

Già, perché il rinnovo del portiere giallorosso è alle porte, la Roma ha voglia di blindarlo presto. Anche per evitare qualsiasi brutta sorpresa, sirena o tentazione che dir si voglia.

“Il contratto di di Svilar verrà rivisto il giocatore lo merita, le sue prestazioni sono di alto livello”, ha detto dieci giorni fa Florent Ghisolfi. il responsabile dell’area tecnica giallorossa, di fatto in questo momento il massimo dirigente della struttura societaria giallorossa (Dan e Ryan Friedkin a parte, ovviamente).

Ed infatti la Roma ha deciso di allungargli il contratto di un paio di anni. Portando la sua scadenza naturale dal 2027 al 2029, sostanzialmente raddoppiandogli l’ingaggio. Anzi, anche qualcosa in più, visto che oggi Svilar guadagna circa 900mila euro più bonus e il nuovo accordo parte invece da una base stagionale di due milioni, a cui aggiungere sempre i famosi bonus.

