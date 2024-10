Pellegrini, rosso di rabbia. E il futuro con la Roma è sempre più in bilico

AS ROMA NEWS – Una cosa è certa: lo Stadio Olimpico non sembra essere più casa di Lorenzo Pellegrini. Che dopo i fischi dei tifosi della Roma, ieri ha vissuto un’altra serata particolarmente difficile ma con la maglia dell’Italia.

La prestazione del calciatore giallorosso, fino a quello sciagurato minuto 40, era stata scintillante: il centrocampista, a cui Spalletti aveva dato piena fiducia, era riuscito a mettere in grave difficoltà il Belgio giocando sapientemente tra le linee e servendo un paio di assist illuminanti.

Poi però, forse per un eccesso di foga, ha commesso un fallo ingenuo e inutile a centrocampo che gli è costato un inevitabile rosso. L’espulsione del dieci azzurro ha messo in grave difficoltà un’Italia fino a quel momento perfetta, e ha permesso al Belgio di rimontare i due gol di svantaggio.

“Lorenzo era dispiaciuto“, ha detto Pisilli (all’esordio ieri), “ma è un grandissimo giocatore e l’episodio non cambia quello che lui è”. Eppure i tifosi non sono stati clementi con il capitano e anche ieri hanno lo hanno riempito di critiche e nel peggiore dei casi insulti. Insomma, il momento di crisi continua.

Pellegrini sarà squalificato e potrà tornare a concentrarsi sulla Roma. Che alla ripresa del campionato ha bisogno di fare punti e dimostrare di esserci. L’unica strada per uscire dalla crisi è il campo, aveva detto il calciatore. Per ora però i risultati sul rettangolo di gioco non sono all’altezza.

Il suo futuro in giallorosso è tutt’altro che scontato: Pellegrini ha un contratto in scadenza nel 2026, il che significa che a fine stagione la Roma e il calciatore saranno a un bivio. Rinnovo o addio le uniche due strade percorribili. Cosa vorranno fare club (al momento nel caos) e giocatore, lo scopriremo nei prossimi mesi, quando sarà il momento di sedersi intorno a un tavolo e trattare. Ma ora anche la strada di un doloroso addio non è più così improbabile.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica / Il Tempo

