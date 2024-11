Nations League, Italia-Francia 1-3: brilla Koné, panchina per Pisilli

NOTIZIE AS ROMA – Italia sconfitta a San Siro dalla Francia per 3 a 1 nel match di Nations League, con gli azzurri che vengono raggiunti dai transalpini a quota 13 punti in vetta al girone.

Apre il match Rabiot, a segno di testa su angolo di Digne dopo pochi secondi, poi è sfortunato Vicario che vede ribalzarsi la palla sulla schiena dopo una punizione del solito Digne terminare prima sulla traversa e poi sul corpo del portiere azzurro. Cambiaso riaccende le speranze, ma poi è ancora Rabiot, sempre di testa e sempre su assist dell’ex terzino giallorosso, a chiudere il match.

Spicca la prestazione del giallorosso Manu Konè, partito titolare e in campo per tutto il match in una mediana a tre di cui era il pilastro centrale. Neanche un minuto invece per Nicolò Pisilli, rimasto in panchina l’intera gara.

