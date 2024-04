Ndicka a riposo, in campo tra un mese

AS ROMA NEWS – Evan Ndicka sta bene. Il difensore ha già fatto ritorno nella Capitale, con tanto di capatina a Trigoria. Il peggio è alle spalle, e l’ivoriano è già rivolto col pensiero al delicato finale di stagione della sua Roma.

L’ex centrale dell’Eintracht Francoforte dovrà osservare adesso qualche giorno di riposo prima di poter tornare ad allenarsi: ieri è stato dimesso dall’Ospedale dove i controlli hanno scongiurato problemi cardiaci o neurologici, evidenziando un “trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro”.

Nella giornata di ieri il giocatore ha ricevuto messaggi di sostegno da parte dei Friedkin, ma anche dell’ex allenatore Josè Mourinho, oltre a quelli dei giocatori della nazionale ivoriana e quelli dell’Eintracht Francoforte.

Per Ndicka ora riposo assoluto, poi nei prossimi giorni potrà ricominciare gradualmente ad allenarsi. Una data per il rientro in campo ancora non c’è: stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere necessarie circa tre o quattro settimane di tempo, anche se per la certezza serviranno altri esami approfonditi.

Anche Leggo conferma tale ipotesi, come spiega il cardiologo dottor Colizzi: “I sintomi avvisati potevano far pensare a un infarto, decisiva la tempestività degli interventi. In assenza di altre patologie il recupero è sui 30 giorni”.

Di certo Ndicka salterà i prossimi impegni con la Roma: il Milan in coppa, le gare contro Bologna e Napoli in campionato, e forse anche quella contro la Juventus. Il calciatore potrebbe tornare in campo per lo scontro diretto contro l’Atalanta di metà maggio. Ma la notizia migliore è che Ndicka sta bene e potrà tornare molto presto a giocare.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Leggo

