Ndicka in finale della Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio: battuto il Congo per 1 a 0

NOTIZIE AS ROMA – La Costa d’Avorio di Evan Ndicka ha raggiunto la finalissima della Coppa d’Africa battendo per 1 a 0 il Congo in semifinale.

Decide la sfida il gol di Sebastian Haller realizzato al 65′. Il difensore giallorosso, partito titolare, ha giocato per tutto il match.

Ndicka dunque non tornerà a Roma prima dell’11 febbraio, giorno in cui disputerà la finale contro la Nigeria di Osimhen, che ha battuto il Sud Africa ai rigori.

Giallorossi.net – T. De Cortis