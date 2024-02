I Friedkin dicono no alle tentazioni saudite: la Roma non è in vendita

NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin non mollano la Roma. E resistono perfino alle tentazioni che provengono dall’Arabia e dalla pioggia di milioni di euro che i sauditi sarebbero pronti a investire per prendere il controllo del club giallorosso.

L’interesse degli sceicchi è concreto, così come la volontà dei texani di non intavolare trattative con nessuno per la cessione del club. Le manifestazioni di interesse arriverebbero dal fondo Pif (Public investment fund) che è la cassaforte del regno Saudita con un patrimonio stimato che sfiora gli 800 miliardi di dollari e che è proprietaria del Newcastle.

A far concorrenza ci sarebbe anche sua Eccellenza Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita che è stato a Trigoria qualche mese fa. L’obiettivo è acquisire il 100% della Roma, per iniziare a investire in Italia. Terra che rappresenta un importante traino per il turismo, uno dei punti cardine del futuro della economia araba. Oltre a offrire un importante polo geopolitico.

Le cifre previste sono da capogiro: 900 milioni subito, altri 300 sotto forma di clausola da far scattare se e quando ci sarà il via libera al progetto definitivo del nuovo stadio a Pietralata. La notizia ha invaso social e chat di tutta Roma. Da Trigoria però raffreddano i bollori: nessuna trattativa, nessuna voglia di intavolarla. Se interesse c’è, rimarrà tale.

