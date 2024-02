Rinato Sanches: con DDR arriva la grande occasione anche per il portoghese

AS ROMA NEWS – Corre, contrasta, scatta. Senza avvertire alcun fastidio. Anche Renato Sanches sembra aver tratto giovamento dalla cura De Rossi, ed è pronto a sfruttare la sua grande occasione.

E pensare che solo qualche settimana fa il centrocampista sembrava sul punto di fare i bagagli e lasciare Trigoria, in direzione Turchia: il Besiktas era pronto a puntare su di lui in prestito, nonostante i guai che il calciatore aveva confermato nella sua avventura capitolina. Ma il calciatore ha detto no, convinto di poter avere ancora un’altra chance in giallorosso.

Ora Sanches sta andando a tutta in allenamento, e già lunedì scorso contro il Cagliari era sul punto di tornare in campo, ma poi i crampi di Angelino hanno impedito la sostituzione che mister De Rossi aveva in mente da qualche minuto. Poco male, perchè l’ex Bayern Monaco potrebbe tornare utile al suo nuovo allenatore già sabato sera contro l’Inter.

L’obiettivo è lasciarsi una volta per tutte alle spalle i continui problemi muscolari, e chissà che i nuovi metodi di allenamento, ma anche il diverso approccio psicologico, portati dallo staff tecnico di DDR possa riuscire nel miracolo. Avere Renato Sanches anche solo vicino al top della sua forma sarebbe una grandissima cosa per il 4-3-3 del tecnico di Ostia.

Intanto Sanches si allena con intensità in attesa di dimostrare sul campo di poter essere utile alla causa romanista: presto il portoghese avrà una possibilità, così come Houssem Aouar, centrocampista dalle caratteristiche completamente diverse da quelle de portoghese che ora rappresenta un’opzione di lusso in panchina.

Fonte: Corriere dello Sport