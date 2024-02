Ci prova De Rossi: le mosse per fermare l’Inter

NOTIZIE ROMA CALCIO – Daniele De Rossi, nella sua fase di apprendistato, ha cercato di assimilare il meglio dai suoi allenatori preferiti. Da Spalletti cerca di copiare la famosa difesa a “tre e mezzo”, da Luis Enrique invece, oltre al possesso palla, ha “rubato” l’idea di seguire gli allenamenti da una posizione rialzata.

Piccoli trucchi per vedere meglio i movimenti della squadra, ed eventualmente correggerli. Il neo allenatore ha iniziato ieri a preparare con scrupolo la partita contro la corazzata Inter, la squadra che nessuna big del nostro campionato è riuscita a battere e che veleggia saldamente in vetta alla classifica della Serie A.

De Rossi non snaturerà la sua idea di gioco, e affronterà i nerazzurri senza fare barricate, mantenendo un piglio aggressivo e sfrontato. Ma il tecnico sta comunque preparando delle mosse ad hoc per depotenziare le armi migliori in mano a Inzaghi. La prima mossa è l’inserimento di Bove a centrocampo in marcatura su Calhanoglu, fonte di gioco dei nerazzurri.

La seconda è Cristante a raddoppiare su Di Marco, esterno mancino che è costantemente una minaccia con i suoi inserimenti a mille all’ora e che sarà contrastato da Karsdorp. La Roma dal canto suo cercherà di sviluppare il suo gioco a sinistra, con le discese e i cross di Angelino per Lukaku, il grande ex dell’incontro.

Sarà proprio la voglia di rivalsa del belga, deludente all’andata, uno dei fattori chiave del match. La Roma dovrà sfruttare il potenziale offensivo che avrà a disposizione per colpire i nerazzurri. L’Olimpico, strapieno, sarà pronto a spingere i suoi verso un risultato di prestigio.

Fonte: Corriere dello Sport