“ON AIR!” – FERRAZZA: “Gli arabi? Williamson a Roma, quando si muove lui c’è sempre qualcosa di grosso”, AGRESTI: “I Friedkin vogliono prima lo stadio”, FOCOLARI: “La proposta di cui parlano i giornali va contro le leggi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I rientri di Smalling e Sanches? Mourinho è andato via da un mese, e questi non è che il giorno dopo stavano in gruppo…probabilmente, ci fosse stato ancora Mou, i tempi di recupero sarebbero stati gli stessi. Quindi il problema è come vengono raccontate le cose. Poi se verranno fischiati dallo stadio, si prenderanno i fischi…”

David Rossi (Rete Sport): “Smalling e Renato Sanches sarebbero un valore aggiunto per la Roma, ma se te li bombardi di fischi di certo non li incentivi a dare il 150%… Per me Smalling può essere ancora un valore aggiunto, anche se io a fine anno lo venderei. Ma nel momento in cui posso sfruttare le sue capacità, lo faccio. E non lo metto nelle condizioni di essere buttato giù psicologicamente ed emotivamente…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Questa Roma se la può giocare con l’Inter. E poi pure loro prima o poi una partita la sbaglieranno oppure no? E visto che giovedì c’è la Champions, mi aspetto qualche cambio da parte di Inzaghi: potrebbe giocare Carlos Augusto a sinistra, o Asllani a centrocampo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Contro l’Inter devi provare a giocartela, poi se perdi amen. Se a loro gli lasci spazio, ti sfondano, perchè vanno tutti a una velocità supersonica. Ma se ti metti nella metà campo loro e muovi veloce il pallone puoi metterli in difficoltà… L’interesse degli arabi? Fermi, fermi, fermi…non intervengo nemmeno sull’argomento, perchè i Friedkin non vendono. Fine. Loro stanno lavorando non per cedere il club, ma per portarlo in Champions…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Secondo me la gara di sabato girerà molto sulla partita che giocheranno Dybala e Lukaku. Poi se l’Inter giocherà al 100% delle sue possibilità, mediamente la perdi pure se dai anche tu il massimo. L’interesse degli arabi? Non sono soggetti che la tirano per le lunghe, se vogliono un club tirano fuori i soldi e chiudono…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “900 milioni più 300 per avere la Roma? Se fossi in Friedkin ci farei un pensierino…Se arrivasse qualcuno che ha più disponibilità, a malincuore…vedremo, non è detto. Questa cosa degli arabi, per quanto mi riguarda, viene da un ex giocatore della Roma. Poi ieri sera riesce fuori questa storia…vediamo. A me la cosa che mi interessa è che il signor turbantone viene qua a mettere i soldi, e che finalmente liberi Trigoria…Uno che vuole entrare alla grande in Italia, va a Roma. Finalmente la capitale d’Italia sarebbe valorizzata con grandi giocatori, e poi loro faranno la loro entrata nel mondo del turismo… ”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sembra esserci un uomo chiave nella Roma che si sta muovendo in tal senso, e si chiama Eric Williamson, un uomo di fiducia di Friedkin che di solito lavora negli Stati Uniti, ma che ora è segnalato ancora nella Capitale e questo fa insospettire gli ambienti finanziari economici che continuano a vedere movimenti strani intorno alla Roma e si cerca di capire a cosa portano. Il fatto che sia nella Capitale è di solito un segno che qualcosa di grosso sta per succedere…C’è poi quella storia dei funerali di Losi con il club che ha fatto sapere che è un periodo particolare per gli uffici di Viale Tolstoj…non è che davvero si sta lavorando tanto ai vertici della società per qualcosa?…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Per me è un po’ più dell’inizio di una trattativa…Le voci che girano effettivamente trovano riscontri. Siccome le persone con cui ho parlato e che mi hanno dato delle informazioni, e di solito non dicono stupidaggini, anzi, mi dicono che l’interesse è reale. E il gruppo potrebbe non essere solo uno, ma potrebbero essere entrambi interessati i due gruppi di cui si parla…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Con l’Inter mi aspetto la stessa Roma delle prime tre partite viste con De Rossi, non penso che ci saranno cambi particolari. La tensione dovrà aumentare perché all’Inter non puoi concedere le fasce, ma sono cose che De Rossi sa. Va fatta meglio la fase difensiva, perché di fronte ci saranno giocatori che non perdonano. Questi nove punti raccolti nelle ultime tre partite sono stati fondamentali per affrontare i nerazzurri in modo più sereno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non so quanta voglia abbiano i Friedkin di vendere, specie ora che stanno cercando di realizzare lo stadio. E’ un compito molto difficile, perfino a Milano che è una città più efficiente di Roma, e quasi nessuno in Italia riesce a realizzare un’opera di quel tipo. I Friedkin vogliono provare a costruire lo stadio e poi decideranno. A meno che non si siano stancati all’improvviso, non penso che vogliano vendere ora. E poi da un punto di vista imprenditoriale è sempre più conveniente vendere quando hai lo stadio realizzato, o almeno un progetto tutto pronto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Gli arabi vogliono la Roma? Penso sia una cosa difficile, perchè non conosciamo la volontà dei Friedkin. Gli arabi sono pieni di soldi, ma anche i Friedkin… Ormai gli arabi sono entrati dappertutto, in tutti gli sport, anche nel tennis, e nel calcio hanno fatto la fortuna di alcuni club e sono una realtà con cui bisogna misurarsi. Mi suona strana la cosa dello stadio, del fatto che gli arabi vorrebbero dare 900 milioni subito più 300 in caso si realizzi lo stadio…è una cosa che non è molto corretta dal punto di vista giuridico: un privato guadagnerebbe nel momento in cui un pubblico dà l’autorizzazione a fare determinate cose. Cozza un po’ con le leggi dello stato…”

Redazione Giallorossi.net

