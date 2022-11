Ndicka, la Roma tenta l’accelerata. Karsdorp: Lione o Marsiglia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se tra la Roma e Karsdorp sarà scontro totale lo sapremo nella giornata di oggi: l’olandese è ancora atteso a Trigoria in vista della partenza di domani per il Giappone. Se l’ex Feyenoord dovesse decidere di non presentarsi nemmeno oggi, la rottura sarebbe definitiva.

La cessione di Karsdorp a gennaio è comunque scontata, sempre che Tiago Pinto riesca a trovargli una sistemazione. Le squadre non mancano: in Italia c’è la Juventus, che ha già fatto un primo timido sondaggio con l’entourage dell’olandese. Ma è all’estero che la Roma mira a piazzarlo: in Olanda, ma soprattutto in Francia, con Lione e Marsiglia che al momento appaiono le due squadre più interessate al calciatore.

Per sostituire Karsdorp, i nomi in ballo sono sempre gli stessi: Odriozola del Real Madrid, Bellerin del Barcellona, e Bereszynski della Samp. Ma non è detto che la Roma possa decidere di rinforzare un altro ruolo della squadra, lasciando intatta la batteria degli esterni a disposizione. Da tempo Mou, oltre al regista, chiede un difensore di piede mancino.

Tiago Pinto sta cercando di accelerare con Evan Ndicka, 23 anni, centrale francese dell’Eintracht Francoforte che non ha intenzione di rinnovare con i tedeschi. Il gm ha fiutato l’affare e sta cercando di accelerare per bruciare la fitta concorrenza che c’è sul giocatore, libero a giugno di firmare per un altro club.

