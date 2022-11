Smalling compie 33 anni, gli auguri della Roma (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Compleanno in casa Roma: Chris Smalling, che dal 2019 veste i colori giallorossi, spegne oggi 33 candeline.

Per l’ex difensore del Manchester United, che rappresenta un pilastro per la Roma e che oggi partirà con la squadra per la tournée in Giappone dove i giallorossi resteranno fino al 29 novembre, arriva anche un pensiero su Twitter da parte del club:

“Buon compleanno”, il messaggio della Roma accompagnato da un video con alcuni dei momenti topici del difensore vissuti in giallorosso.