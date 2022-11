Retroscena Solbakken: la concorrenza di Napoli, Benfica e Eintrahct e la videochiamata di Mou

AS ROMA NEWS – Come per tutte le trattative di mercato, anche quella che ha portato Ola Solbakken alla Roma ha il suo bel retroscena, svelato questa mattina dal Corriere dello Sport.

Oltre alla Roma, in estate anche il Napoli, il Benfica e l’Eintracht Francoforte avevano avuto più di un colloquio sia con il Bodø, sia con l’agente del norvegese, quando ancora Solbakken non aveva dato il sì definitivo ai giallorossi.

L’attaccante mancino aveva quindi incontrato anche gli emissari degli altri club che lo avrebbero voluto in squadra, ma alla fine a fare la differenza è stato ancora una volta l’intervento di Mourinho.

Decisiva una lunga videochiamata tra l’esterno offensivo e il tecnico portoghese per parlare dei piani futuri, della sua funzionalità agli schemi del tecnico nonostante il suo modulo (il 3-4-2-1) non preveda l’utilizzo di attaccanti esterni ma di un terzino a tutta fascia. Il giocatore ha quel punto ha rotto ogni indugio, e ha deciso di dire sì alla Roma.

