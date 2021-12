Nela: “Bene Zaniolo-Abraham, ma questa Roma non è da Champions. Ai Friedkin do un 6. Sul mercato decide Mourinho”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sebino Nela è stato ospite della trasmissione “Il Tribunale delle Romane” in onda su Rete Oro. L’ex terzino giallorosso ha parlato del momento della Roma, partendo dalla coppia d’attacco che sta ben impressionando.

“Pensavo da tempo che Zaniolo potesse fare quel ruolo. Ci si è ritrovato un po’ per caso, viste anche le difficoltà di Borja Mayoral e di Shomurodov, ma se lavora e sopporta gli scontri con i difensori lo può fare tranquillamente. Non ha le caratteristiche per fare l’esterno, anche se l’ideale sarebbe l’interno di centrocampo”.

Evidente anche la crescita di Abraham: “Veniva da un periodo difficile anche a livello fisico. Sta ritrovando sé stesso”. La Roma avrà a gennaio un mese complicato dal punto di vista degli scontri diretti: “Sono match importanti da vincere, così come, però, conta vincere le partite come quella contro il Bologna. Sabato la Roma ha fatto una prestazione importante, ma c’è da dire che l’Atalanta ha concesso parecchio”.

Necessario, però, frenare gli entusiasmi: “Non credo che la Roma possa arrivare in Champions, bisogna lottare per il quinto posto dove non mancano avversarie agguerrite, come la Fiorentina”. Chiosa poi sui possibili acquisti invernali: “Sul mercato decide Mourinho. Certo che un elemento a centrocampo può servire, così come un terzino destro che possa far rifiatare Karsdorp”.

Finale con il “pagellone” del 2021: “Alla società do un 6: mi piacerebbe sentir parlare di più i proprietari. Anche alla squadra do una sufficienza, anche se bisogna aspettare fine anno per un voto definitivo. Fonseca per me era da 5.5, a Mourinho do 7 per la comunicazione ma 5 per l’aspetto tecnico. Il migliore dell’anno? Spinazzola”.

Fonte: Il Tribunale delle Romane