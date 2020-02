Nela, la malattia e l’intervista shock: “Ho pensato di suicidarmi ma non ho avuto il coraggio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sebino Nela esce oggi allo scoperto in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, raccontando la malattia che lo ha colpito, che lo ha messo a durissima prova.

“Ho il retto addominale aperto, le viscere spingono, mi esce sempre questo bozzo non bellissimo da vedere. Due anni e mezzo di chemio non sono uno scherzo. Ti guarisce una cosa e te ne peggiora un’altra. Ho avuto degli attacchi ischemici. Ma la pressione è a posto, prendo tre pasticche al giorno e faccio la mia vita normalissima”.

Nela parla di come ha affrontato la paura di morire e di come la malattia lo abbia portato a fare un bilancio della sua vita: “Ho visto la morte in faccia. Ho metabolizzato questa cosa. Non so quante volte mi sono ritrovato di notte a piangere nel letto. Ci ho pensato un miliardo di volte. E sai che ti dico, se domani dovesse succedere, ‘sti cazzi… Ti parte un film di tutto quello che hai fatto, il bene e il male. Alla fine, sono soddisfatto della persona che sono. Non ho rimpianti, posso morire anche domani”.

Infine, l’ex terzino giallorosso parla di Agostino Di Bartolomei e dell’idea che è passata anche nella sua testa di farla finita: “Perché Agostino Di Bartolomei si è ucciso? Lo stimavo immensamente. Un capitano vero. Come devono essere i capitani. Era malato dentro, nell’anima. Ci ho pensato anch’io, spesso, negli anni duri della malattia, ma non ho mai trovato il coraggio”.

Fonte: Corriere dello Sport