“ON AIR!” – AUSTINI: “Il ds incaricato da Friedkin avrà un compito difficilissimo”, CRISTOFORI: “Ballottaggio Peres-Santon? Imbarazzante solo parlarne”, ANGELONI: “Atalanta-Roma è una finale”, ROSSI: “Non vorrei essere nei panni di Fonseca”

ULTIME NEWS AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Parlammo di Paratici tempo fa, ma allora non avevo notizie, era solo una mia idea. Adesso ho scoperto che l’idea che avevo io ce l’hanno anche a Trigoria. Fienga, che nel frattempo ha costruito un rapporto con Paratici frequentando lo stesso mondo. vorrebbe provare a proporgli la direzione sportiva della Roma qualora Friedkin decidesse di cambiare ds. Parliamo di una pista possibile, non c’è nulla di avviato. La Roma in questi anni ha costruito qualcosa se pensiamo da dove è partita dieci anni fa. Chi arriva deve costruire qualcosa sulle basi che ci sono. La Roma è un club che è cresciuto, su questo non ci sono dubbi. Ma dal punto di vista tecnico è molto difficile salire di livello, ci sono differenze di ricavi che sono altissime e per inseguire chi guadagna il doppio di te come fai… Chiunque sarà incaricato da Friedkin, e potrebbe essere anche Petrachi, avrà un compito molto difficile…”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Con tutto il rispetto per Santon e Peres, non si può sentir parlare di ballottaggio tra loro per la fascia destra. Provo proprio imbarazzo a parlarne, con tutto il rispetto per i due ragazzi. Non è giusto, non è normale una cosa del genere. A parte che io non ci metto nessuno dei due, ma ci metto Cetin…”

Ugo Trani (Rete Sport): “In teoria con tre punti di svantaggio, lo scontro diretto e altre 14 partite, può accadere di tutto. Bisogna anche capire come andrà il cammino in Europa. Noi dobbiamo capire che l’obiettivo deve essere sportivo, e non finanziario. Non dico di tralasciare il campionato per puntare all’Europa League, ma tu devi giocare quelle partite in un altro modo, come se fossero tutte finali…”

David Rossi (Roma Radio): “Siamo alla ricerca di una soluzione, e non solo per Bergamo che è una di una lunga serie di partite… Il dibattito ristagna, fermenta e si inacidisce. L’ultima risposta è il campo, solo Bergamo, a prescindere dal risultato, ci dirà se la Roma ha ritrovato la strada persa in questo 2020, tranne sporadiche occasioni. Il campo in questi giorni è il miglior alleato di Fonseca, è quello che deve suggerire risposte e chiarimenti al tecnico che sta cercando la quadra. Per la classifica c’è ancora tempo, il problema è l’involuzione della squadra. Non vorrei essere nei panni di Fonseca, o forse sì perchè fa comunque il lavoro più bello del mondo, e spero riesca a trovare la soluzione a tutti i problemi…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Al di là dei luoghi comuni, Atalanta-Roma è praticamente una finale. Se perdi secondo me esci fuori dalla corsa Champions, per cui io mi prenderei il pareggio. Io sono terrorizzato da questa partita, la Roma si presenta in condizioni non eccezionali. Ha mostrato delle fragilità che pensate su quel campo mi spaventano. Può anche arrivare l’alzata di testa improvvisa, il gruppo mi sembra abbastanza unito, il problema secondo me non è quello. Il problema è proprio tecnico, di giocatori, di numeri…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La permanenza di Smalling? Temo che se non si vada in Champions sia difficile, e anche lui sta valutando per capire che Roma sarà e che programmi ci saranno con la nuova proprietà. Si devono verificare le condizioni affinché Smalling decida di impuntarsi per restare qui… Spero in una proprietà diversa, anche se non è Suning o lo sceicco, si può comunque fare molto di meglio…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “L’Atalanta prende tantissimi gol, ma segna il doppio…ha una media di 2,65 gol a partita, è impressionante. Spesso attacca in sette e si dimentica di rientrare… L’Atalanta è una squadra che ti fa male. Ha questi periodi in cui azzeccano il filotto e poi rallenta. Il dato evidente è che fa meno bene in casa che fuori…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Prima va chiusa la cessione, ma Dan Friedkin vuole fare delle cose importanti. Potrebbe lavorare molto anche sull’assetto societario, a livello sportivo potrebbe cambiare molto. Vorrebbe portare Paratici alla Roma, punterebbe al top. A Capello andrebbero le chiavi di Trigoria come vice presidente, ma con un ruolo operativo… Contro l’Atalanta è una partita da all-in per la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Devi cambiare marcia, le ultime partite sono state molto deludenti, dopo il derby non te lo aspettavi. Contro l’Atalanta è l’occasione giusta, è veramente una partita da attenzionare molto sin da subito altrimenti può succedere di tutto. L’Atalanta non ti regala niente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La base solida della Roma è il tifo, ha una tifoseria straordinaria…Prendere Capello sarebbe un errore, mentre riportare Totti alla Roma deve essere la prima mossa in assoluto. Chiaro, Capello è uno che sa di calcio come pochi altri. Su Paratici invece ho dei dubbi…finché ha fatto lo scudiero è andato bene, ma appena è diventato capomastro non ha fatto granché… Atalanta-Roma è una partita che Fonseca deve giocarla con lo stesso sistema fatto con la Lazio. Deve andare a marcare Gomez e De Roon in mezzo al campo, sennò è dura… Il pareggio a Bergamo sarebbe un buon risultato…a oggi l’Atalanta è strafavorita, e il pari metterebbe un freno alle acque che straripano…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il patto dei giocatori della Roma per la Champions? I patti valgono poco, quello che conta è il campo… Tutte le squadre fanno i patti, ma il problema è che poi bisogna andare in campo… L’Atalanta ultimamente in casa non ha fatto bene, ma la Roma contro le grandi squadre non ha mai vinto… Secondo me questa per la Roma è una grande occasione dello scontro diretto per pareggiare quasi la situazione…”

Redazione Giallorossi.net