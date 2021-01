New Balance-Roma, tutto fatto. Già pronti i tre modelli delle maglie per la prossima stagione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sarà New Balance il prossimo sponsor tecnico della Roma. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Lo comunica il quotidiano Il Tempo (F. Biafora) oggi in edicola.

L’arrivo di Ryan Friedkin a Ciampino con addosso una felpa marchiata NB (in modo anche piuttosto evidente) non era frutto di una casualità. L’accordo, scrive Il Tempo, è ormai praticamente cosa fatta.

L’azienda d’abbigliamento con sede a Boston ha già sottoposto alla società alcuni modelli delle tre maglie della prossima stagione. Si attende dunque soltanto l’annuncio ufficiale.

Fonte: Il Tempo