Paura per De Sanctis: brutto incidente stradale, operato al Gemelli. Il dirigente è fuori pericolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Grande paura per Morgan De Sanctis, ex portiere della Roma e attuale dirigente del club giallorosso. Stando a quanto racconta iltempo.it proprio in questi minuti, il ds ha avuto un brutto incidente stradale nella notte.

De Sanctis è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli dove le sue condizioni sono state giudicate serie. Per questo è stato necessario un intervento chirurgico. Stando a quanto si apprende, fortunatamente il dirigente giallorosso non sembra essere in pericolo di vita.

Secondo Il Messaggero, il dirigente della Roma viaggiava sulla sua Hyundai che si è ribaltata dopo un incidente in circostanze ancora da chiarire. De Sanctis è prima stato portato a Villa Stuart, poi è stato trasportato all’ospedale Gemelli, sarebbe stato operato in seguito ad un’emorragia all’addome.

All’ex portiere è stata asportata la milza, oltre ad aver riportato la frattura delle costole e un trauma cranico. De Sanctis è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma anche secondo ilmessaggero.it non è in pericolo di vita.

Fonte: iltempo.it / ilmessaggero.it