Newcastle, niente Fonseca: è Eddie Howe il nuovo allenatore

AS ROMA NOTIZIE – Il Newcastle United ha appena annunciato l’ingaggio di Eddie Howe come nuovo allenatore sulla base di un accordo raggiunto fino al 2024.

Lo ha reso noto ufficialmente il club inglese. Il Newcastle è da poco passato sotto il controllo del principe saudita Bin Salman.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile arrivo di Paulo Fonseca, e addirittura dell’intenzione di soffiare Josè Mourinho alla Roma. Il club invece, attualmente in zona retrocessione in Premier, sarà guidato da Howe, ex tecnico del Bournemouth.