Retesport annuncia: “Niente più inviati in conferenza stampa dopo la risposta data da Mourinho”

NOTIZIE AS ROMA – L’emittente radiofonica Retesport non manderà più i suoi inviati a Trigoria per fare domande a Josè Mourinho. Lo comunica la radio dedicata alla Roma dopo quanto avvenuto nel corso dell’ultima conferenza stampa alla vigilia della partita con il Venezia.

Il giornalista Marco Juric infatti era stato accusato di non essere intelligente per la domanda posta al tecnico, e cioè se l’allenatore giallorosso avrebbe rifatto e ridetto le cose di questi primi mesi da allenatore della Roma.

Questo il comunicato dell’emittente radiofonica: “Retesport, nell’esprimere solidarietà a Marco Juric in merito alla sgradevole e inopportuna risposta ricevuta dal Sig. Josè Mourinho in sala stampa sabato scorso, decide di sospendere la propria partecipazione alle conferenze stampa, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni su domande poste in modo educato e del tutto lecite.

Auguriamo al tecnico giallorosso di impegnarsi sempre di più nel risollevare le sorti della squadra e di concentrare le proprie attenzioni sulle possibili soluzioni di natura tecnica, evitando esternazioni spettacolari che in questo momento consideriamo del tutto inopportune. Sempre Forza Roma”.