Roma, obiettivi Siquet e Henrichs per la destra. Contatti in corso per Botheim del Bodo/Glimt

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Dopo aver segnato tre gol alla Roma tra andata e ritorno nella sfida di Conference League ora Erik Botheim del Bodø/Glimt ha attirato l’attenzione del club giallorosso.

Stando a quanto scrivono in Norvegia, ci sarebbero stati già contatti tra la Roma e i rappresentati dell’attaccante classe 2000. Il norvegese, in scadenza col Bodø/Glimt a dicembre del 2022, è nel mirino anche della Lazio.

Per quanto riguarda la destra invece il portale Tuttomercatoweb.com fa il nome di Hugo Siquet, terzino belga in forza allo Standard Liegi che può giocare anche come difensore centrale.

Il 19enne è in scadenza di contratto, il club lo valuta circa 7 milioni di euro, e la Roma starebbe seriamente pensando a lui per rinforzare la fascia destra.

Ma quello del giovane terzino belga non è l’unica pista sulla quale si sta lavorando in vista di gennaio: piace infatti anche Benjamin Henrichs, 24 anni, difensore esterno del Lipsia che non rientra più nei piani del prorio allenatore e che può giocare anche a sinistra. Il giocatore, scrive il giornalista Flavio Tassotti su Twitter, sta strizzando l’occhio verso la Roma e gli intermediari sono già al lavoro per imbastire l’affare.