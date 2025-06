Niente divisa della Roma e nessun evento con i tesserati: ecco il memorandum che ha spinto Ranieri a dire no all’Italia

Un memorandum richiesto da Ranieri a Gravina in cui venisse specificato come far combinare il doppio ruolo da commissario tecnico della Nazionale e advisor dei Friedkin per la Roma. Dalla lettura di questo, Ranieri ha definitivamente risolto i dubbi sulla scelta da fare.

Infatti, secondo la Federazione l’ex tecnico giallorosso e ormai solo dirigente della Roma non avrebbe potuto presenziare ad eventi con la divisa del club oppure comparire, in qualità di rappresentante della società, al fianco di tesserati romanisti.

Sostanzialmente, la sua presenza nella Roma sarebbe dovuta rimanere latente, in una posizione assolutamente defilata. Anche per questo motivo Claudio Ranieri ha detto no a Gravina, e questa mattina, ha chiarito: “Voglio solo pensare alla Roma”.

Fonte: Repubblica.it